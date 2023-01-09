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Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-tys-detej-rodilis-s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae
Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За новогодние праздники в регионе на свет появились 1 тыс. 33 ребенка. Об этом 9 января рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Среди новорожденных 534 мальчика и 499 девочек, из которых 15 двоен.

В Краснодаре родились 453 ребенка — 237 мальчиков и 216 девочек, из них 10 — двойни. В Сочи на свет появились 153 малыша — 57 мальчиков, 96 девочек, 4 двойни. Еще 47 новорожденных — в Новороссийске: 20 мальчиков, 27 девочек, из них одна двойня.

«Поздравляю родителей с этим чудесным событием! Желаю крепкого здоровья малышам, их мамам и папам!» — написала Анна Минькова в Telegram.

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