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В Рождественскую ночь в Краснодарском крае родились 44 ребенка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rozhdestvenskuyu-noch-v-krasnodarskom-krae-rodilis-44-rebenka
В Рождественскую ночь в Краснодарском крае родились 44 ребенка
Фото t.me/minzdrav_kubani

Об этом 7 января сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В Рождественскую ночь на Кубани родились 25 мальчиков и 19 девочек.

«Желаем деткам и их родителям крепкого здоровья!», — написала пресс-служба минздрава Краснодарского края в Telegram.

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