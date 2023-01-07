В Рождественскую ночь в Краснодарском крае родились 44 ребенка
Общество
07.01.2023 14:06
Об этом 7 января сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
В Рождественскую ночь на Кубани родились 25 мальчиков и 19 девочек.
«Желаем деткам и их родителям крепкого здоровья!», — написала пресс-служба минздрава Краснодарского края в Telegram.
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