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Кондратьев: в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-v-novogodnyuyu-noch-rodilis-26-detej
Кондратьев: в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января в своих соцсетях.

«В новогоднюю ночь 2023 года у нас в крае родились 26 детей — 14 мальчиков и 12 девочек. Поздравляю счастливых родителей, а мамам и малышам желаю крепкого здоровья», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Краснодаре в новогоднюю ночь на свет появились 9 детей — 5 девочек и 4 мальчика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь в прошлом году родились 53 младенца.

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