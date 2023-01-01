Кондратьев: в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января в своих соцсетях.

«В новогоднюю ночь 2023 года у нас в крае родились 26 детей — 14 мальчиков и 12 девочек. Поздравляю счастливых родителей, а мамам и малышам желаю крепкого здоровья», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Краснодаре в новогоднюю ночь на свет появились 9 детей — 5 девочек и 4 мальчика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь в прошлом году родились 53 младенца.