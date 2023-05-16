За два месяца около 650 незаконных объектов демонтировали в Краснодаре

С конца марта город очистили от 5 самовольно размещенных капитальных объектов и 643 временных.

Мэр Краснодара дал поручение нарастить темпы демонтажа незаконных конструкций, чтобы нарушители не успевали получать прибыль с этих объектов. Также правоохранителям будут оперативно направлять информацию о тех, кто незаконно размещает рекламу на территории города.

«Наведение санитарного порядка в городе невозможно без зачистки от незаконных построек. Не секрет, что чаще всего они имеют неприглядный вид. Сносить их надо оперативно, чтобы нерадивые бизнесмены не успевали заработать на объекте, который самовольно поставили», — отметил Наумов.

Он также поручил фиксировать сумму средств из бюджета, потраченных на демонтаж незаконных объектов. Эта информация тоже будет передана в полицию.

По словам начальника управления муниципального контроля Михаила Дагбаша, почти за два месяца на основании судебных решений демонтировали пять капитальных объектов. Сейчас завершается снос еще нескольких капстроений.

Всего до конца года планируют очистить краевую столицу от не менее 40 незаконных нестационарных объектов, 150 металлоконструкций и 350 рекламных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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