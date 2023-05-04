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Легендарную «заброшку» кафе «Карасун» на берегу Покровского озера начали сносить в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nnezakonno-postroennoe-kafe-na-beregu-karasuna-nachali-snosit-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Легендарную «заброшку» кафе «Карасун» на берегу Покровского озера начали сносить в Краснодаре
Фото пресс-службы УФССП Краснодарского края

Речь идет о заведении общепита с пристройками на улице Садовой, 2 и 2/1, которое возвели на берегу Верхнего Покровского озера несколько лет назад без необходимых разрешительных документов.

По решению суда, организация ООО «Карасун» была обязана снести нежилые строения площадью 53,6 кв. м и 11,3 кв. м, а также навес площадью 237,3 кв. м. Однако этого не произошло в установленный законом срок, поэтом к сносу подключилась администрация Краснодара.

Подрядная организация уже приступила к работам. В рамках исполнения решения суда по иску мэрии краевого центра судебные приставы отделения по Центральному округу проконтролировали работу специалистов и строительной техники. Затраченные на снос средства взыщут с должника в судебном порядке, сообщает пресс-служба УФССП Краснодарского края.

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