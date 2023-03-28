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Более 500 капитальных самостроев снесли в Краснодаре с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-500-kapitalnyh-samostroev-snesli-v-krasnodare-s-nachala-goda
Более 500 капитальных самостроев снесли в Краснодаре с начала года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Итоги работы по очистке краевой столицы от незаконно возведенных нестационарных объектов и рекламных конструкций подвели в мэрии города.

По решениям судов снесли 518 объектов самовольного строительства, из которых 444 — капитальные гаражи. Кроме этого, демонтировали 789 нестационарных объектов и 795 рекламных конструкций.

Продолжают демонтировать незаконный многоквартирный дом на улице 9-я Тихая, 11/1. Сейчас тут разбирают наружные стены.

В 2022 году и за три месяца текущего года в Краснодаре снесли 789 нестационарных объектов — 603 некапитальных гаража и 186 нестационарных торговых точек — палатки, лотки, киоски, а также шлагбаумы, заборы, ворота и другие объекты. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, это тяжелая работа, но необходимая.

«Есть все пути строить законно, зарабатывать деньги, приносить пользу себе и людям, своим трудовым коллективам. Ни на один день нельзя сбавлять темп по наведению порядка и приводить все в соответствие с нормами действующего законодательства», — цитирует мэр города пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали сносить самострой на улице 9-й Тихой.

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