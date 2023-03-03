В Краснодаре начали сносить самострой на улице 9-й Тихой
Общество
03.03.2023 12:55
К работам приступили утром 3 марта. Самострой площадью 500 кв. м собственник участка возвел без разрешительных документов.
Администрация города провела проверку и обратилась в суд с иском о сносе объекта капитального строительства по улице 9-ой Тихой 11/1.
«Суд удовлетворил исковое заявление администрации о сносе самовольной постройки. Апелляции и кассация не изменили ситуацию. На основании решения суда администрация совместно со службой судебных приставов и подрядной организацией сносят самострой», — цитирует начальника управления муниципального контроля Михаила Дагбаш пресс-служба мэрии Краснодара.
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