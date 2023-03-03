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В Краснодаре начали сносить самострой на улице 9-й Тихой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-snosit-samostroj-na-ulitse-9-j-tihoj
В Краснодаре начали сносить самострой на улице 9-й Тихой
Фото пресс-службы администрации Краснодара

К работам приступили утром 3 марта. Самострой площадью 500 кв. м собственник участка возвел без разрешительных документов.

Администрация города провела проверку и обратилась в суд с иском о сносе объекта капитального строительства по улице 9-ой Тихой 11/1.

«Суд удовлетворил исковое заявление администрации о сносе самовольной постройки. Апелляции и кассация не изменили ситуацию. На основании решения суда администрация совместно со службой судебных приставов и подрядной организацией сносят самострой», — цитирует начальника управления муниципального контроля Михаила Дагбаш пресс-служба мэрии Краснодара.

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