Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре снесли бывшее общежитие на улице Дзержинского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snesli-byvshee-obshhezhitie-na-ulitse-dzerzhinskogo
В Краснодаре снесли бывшее общежитие на улице Дзержинского
Фото «Краснодарские известия»

Аварийное общежитие по адресу Дзержинского, 125/8 расселили еще в 2020 году. В выходные специалисты снесли здание, сейчас площадку расчищают от строительного мусора.

Ранее многоквартирный дом принадлежал Минобороны РФ. Его передали муниципалитету уже в аварийном состоянии, а в 2016 году признали подлежащим сносу.

Для расселения общежития муниципалитет приобрел 32 квартиры. Всего в общежитии было 49 жилых помещений: 38 принадлежали городу, еще 11 были в частной собственности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре снесли заброшенный магазин возле института культуры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях