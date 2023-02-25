В Краснодаре снесли бывшее общежитие на улице Дзержинского

Аварийное общежитие по адресу Дзержинского, 125/8 расселили еще в 2020 году. В выходные специалисты снесли здание, сейчас площадку расчищают от строительного мусора.

Ранее многоквартирный дом принадлежал Минобороны РФ. Его передали муниципалитету уже в аварийном состоянии, а в 2016 году признали подлежащим сносу.

Для расселения общежития муниципалитет приобрел 32 квартиры. Всего в общежитии было 49 жилых помещений: 38 принадлежали городу, еще 11 были в частной собственности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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