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В Краснодаре снесли заброшенный магазин возле института культуры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snesli-zabroshennyj-magazin-vozle-instituta-kultury
В Краснодаре снесли заброшенный магазин возле института культуры
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Торговый объект площадью 44,5 кв. м находился на улице 40-летия Победы, 35А.

Предприниматель незаконно возвел торговую точку на муниципальной земле. Жители близлежащих домов жаловались на этот объект. Ранее в нем был продуктовый магазин, однако в последние годы он перестал работать. Строение превратилось в доску для граффити и бесплатных объявлений.

Мэрия Краснодара через суд добилась сноса этого объекта. Владельца обязали в течение месяца снести заброшенный магазин, но он отказался это делать.

Возбудили исполнительное производство. Торговую точку на 40-летия Победы снесли силами сотрудников мэрии и судебных приставов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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