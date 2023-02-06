В Молодежном микрорайоне Краснодара снесли 14 незаконных ларьков
Незаконные торговые точки выявили и снесли за два месяца.
Глава города Евгений Наумов во время аппаратного совещания поручил провести аналогичную работу во всех микрорайонах.
«Мы пошагово должны проанализировать ситуацию с ларьками во всех микрорайонах города и полностью зачистить Краснодар от незаконных НТО. В Молодежном работа проведена хорошая. Здесь мы должны постоянно держать руку на пульсе. Чтобы на этих же местах у нас через некоторое время не появились новые торговые объекты. Полный мониторинг должен проводиться регулярно», — сказал мэр.
В Молодежном микрорайоне по итогам инвентаризации выявили 57 нестационарных торговых объектов, сообщила замглавы города Надежда Панаетова. Среди них девять ларьков размещены в соответствии с планом. На территории МКД — 19. Еще 26 — на частной земле. Также в микрорайоне работают три стационарные ярмарки.
Снесли два ларька на улице 2-й Целиноградской, 7, пять точек на 2-й Целиноградской, 5, два объекта на 3-й Целиноградской, 1. Также демонтировали ларек на 2-й Целиноградской, 1, торговый ряд из трех точек на 2-й Целиноградской, 8 и точку на улице Душистой, 49.
Кроме того, инвентаризацию незаконных торговых объектов проводят в Музыкальном микрорайоне.
«Ряд ларьков, которые вызывают нарекания жителей, к сожалению, находятся на частной территории. У нас нет законных оснований выйти и демонтировать их. Здесь у нас связаны руки», — цитирует Панаетову пресс-служба мэрии Краснодара.
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