В Краснодаре снесли незаконное летнее кафе
Общество
02.02.2023 17:19
Демонтировали незаконную постройку 2 февраля на улице Монтажников, 3.
Собственник кафе заключил с мэрией Краснодара договор на размещение постройки площадью 30 кв. м, но занял вдвое больше — 60 кв. м муниципальной земли. После истечения срока договора продлевать в мэрии его не стали.
Глава города Евгений Наумов поручил снести кафе в кратчайшие сроки. Требование о демонтаже разместили на объекте неделю назад. Собственник своими силами 2 февраля демонтировал незаконный летник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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