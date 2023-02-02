В Краснодаре снесли незаконное летнее кафе

Демонтировали незаконную постройку 2 февраля на улице Монтажников, 3.

Собственник кафе заключил с мэрией Краснодара договор на размещение постройки площадью 30 кв. м, но занял вдвое больше — 60 кв. м муниципальной земли. После истечения срока договора продлевать в мэрии его не стали.

Глава города Евгений Наумов поручил снести кафе в кратчайшие сроки. Требование о демонтаже разместили на объекте неделю назад. Собственник своими силами 2 февраля демонтировал незаконный летник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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