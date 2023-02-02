Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре снесли незаконное летнее кафе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snesli-letnee-kafe
В Краснодаре снесли незаконное летнее кафе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Демонтировали незаконную постройку 2 февраля на улице Монтажников, 3.

Собственник кафе заключил с мэрией Краснодара договор на размещение постройки площадью 30 кв. м, но занял вдвое больше — 60 кв. м муниципальной земли. После истечения срока договора продлевать в мэрии его не стали.

Глава города Евгений Наумов поручил снести кафе в кратчайшие сроки. Требование о демонтаже разместили на объекте неделю назад. Собственник своими силами 2 февраля демонтировал незаконный летник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре за день снесли два незаконных ларька.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Мужчина ударил женщину и облил ее пивом возле рынка в Анапе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях