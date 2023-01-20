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В Краснодаре за день снесли два незаконных ларька

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-den-snesli-dva-nezakonnyh-larka
Видео пресс-службы администрации Краснодара

Торговые объекты незаконно установили на муниципальных участках на улице Стасова, 165 и в поселке Знаменском на улице Сиреневой, 2.

Необходимых разрешительных документов у владельцев ларьков не оказалось. На объектах поместили требования об их демонтаже или переносе, однако от предпринимателей не последовало никакой реакции.

В итоге оба ларька снесли 20 января силами муниципалитета. Работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых точек в краевом центре будет продолжаться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре снесли ларек, где незаконно торговали пиротехникой. Незаконно конструкцию для продажи пиротехники установили в районе Вишняковского рынка. Ее снесли в течение 24 часов после появления.

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