В Краснодаре за день снесли два незаконных ларька

Торговые объекты незаконно установили на муниципальных участках на улице Стасова, 165 и в поселке Знаменском на улице Сиреневой, 2.

Необходимых разрешительных документов у владельцев ларьков не оказалось. На объектах поместили требования об их демонтаже или переносе, однако от предпринимателей не последовало никакой реакции.

В итоге оба ларька снесли 20 января силами муниципалитета. Работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых точек в краевом центре будет продолжаться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре снесли ларек, где незаконно торговали пиротехникой. Незаконно конструкцию для продажи пиротехники установили в районе Вишняковского рынка. Ее снесли в течение 24 часов после появления.