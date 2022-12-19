В Краснодаре снесли ларек, где незаконно торговали пиротехникой

Незаконно конструкцию для продажи пиротехники установили в районе Вишняковского рынка на прошлой неделе. Ларек снесли в течение 24 часов после его появления.

«Если мы сможем наладить работу по борьбе с незаконной торговлей, чтобы в течение 12 часов, максимум трех-четырех дней предприниматель уезжал, не успев окупить покупку ларька и его установку — тогда появится результат», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города поручил коллегам довести до логического завершения работу по борьбе с несанкционированной торговлей. Он уверен, что ситуация с этим ларьком на Вишняках даст сигнал предпринимателям, что свое дело лучше вести легально.

Наумов подчеркнул, что сертифицированная продукция гарантирует безопасность покупателям. Приобретая такой товар, человек может быть уверен, что его использование не завершится трагично.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре можно легально купить пиротехнику к Новому в 54 магазинах.