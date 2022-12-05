54 легальных магазина: где в Краснодаре можно купить пиротехнику к Новому году?

В мэрии призвали горожан покупать фейерверки только в легальных торговых точках. О незаконной торговле пиротехникой можно сообщить на горячую линию.

«Каждый год от некачественной пиротехники или от неправильного обращения с ней страдают люди. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от самого человека», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

В мэрии также напомнили, что продажа фейерверков на улице запрещена, а у продавца должен быть сертификат на продукцию. Приобретая пиротехнику, важно обращать внимание на целостность упаковки, наличие инструкции на русском языке, данных о производителе, дате производства и сроке годности.

Адреса легальных точек торговли пиротехникой размещены на сайте мэрии. О незаконной продаже фейерверков можно сообщить в управление торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара по телефону 8 (861) 218-98-00. Также можно обратиться в ЕДДС 8 (861) 214-33-36 или в дежурную часть УМВД России по Краснодару 8 (861) 268-40-45 или 102.

В случае ЧС необходимо звонить 01, 101 или 8(861)268-64-40, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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