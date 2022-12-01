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В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-vklyuchili-novogodnyuyu-illyuminatsiyu-2
Видео t.me/park_galitskogo

В первый день зимы деревья в парке «Краснодар» украсили новогодние гирлянды, на газонах «выросли» светящиеся грибы и появились фигуры ангелов.

Светящимися золотистыми гирляндами и разноцветной подсветкой украсили все объекты парка— от стадиона до ограждений. Любимые многими стеклянные теплицы подсветили розовым.

Кроме того, там уже нарядили елку. Главный символ Нового года украсили золотыми шарами и серебристыми снежинками.

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