В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
Общество
01.12.2022 21:56
В первый день зимы деревья в парке «Краснодар» украсили новогодние гирлянды, на газонах «выросли» светящиеся грибы и появились фигуры ангелов.
Светящимися золотистыми гирляндами и разноцветной подсветкой украсили все объекты парка— от стадиона до ограждений. Любимые многими стеклянные теплицы подсветили розовым.
Кроме того, там уже нарядили елку. Главный символ Нового года украсили золотыми шарами и серебристыми снежинками.
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