За два года по программе догазификации газ подвели к 13,9 тыс. участкам на Кубани

Предварительные итоги программы догазификации за 2021 — 2022 год на Кубани обсудили на совещании регионального штаба под руководством вице-губернатора Андрея Прошунина.

Замглавы Кубани отметил, что на сегодняшний день все запланированные работы по договорам на 2021 и 2022 годы уже завершили.

«До границ 13,9 тыс. земельных участков подвели газ, а это 109% от плана. Но в ходе реализации программы мы столкнусь с рядом проблем. Было выявлено, что газораспределительные организации не исполнили своевременно обязательства по договорам. У тысячи жителей сроки договоров истекли, а их дома к газу не подключили», — сказал Прошунин.

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что работа в этом направлении продолжается. С начала сентября число просроченных договоров сократилось с 7 до 1 тыс.

По словам представителей газораспределительных, все не исполненные в срок договоры реализуют до конца года. Также в ходе совещания обсудили и планы выполнения программы социальной газификации на 2023 год.

«На следующий год у нас еще более масштабные задачи. Газораспределительным компаниям необходимо будет заключить на 10 тыс. договоров больше, чем в 2022 году», — сказал Шапошник.

Прошунин подчеркнул, что уже сейчас необходимо проработать план дальнейших совместных действий. Это нужно, чтобы в новом году начать работы сразу и выполнить их в полном объеме, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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