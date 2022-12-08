Участники спецоперации смогут получить компенсацию за газификацию домов на Кубани

За такой компенсацией теперь могут обратиться мобилизованные, добровольцы и контрактники.

Кроме того, на нее имеют право все льготные категории граждан, а также многодетные семьи и пенсионеры. Но при условии, что их месячный доход не превышает двукратного прожиточного минимума. Это немногим более 26 тыс. рублей.

«Выплаты осуществляются за счет средств краевого бюджета. Они предусмотрены в полном объеме. Поэтому граждане, которые уже газифицировали свои дома, если они относятся к льготным категориям или к пенсионерам, либо к многодетным семьям, могут обратиться в соцзащиту за получением компенсации», — сказала начальник отдела министерства труда и социальной защиты Краснодарского края Наталья Ролик.

Оформить выплату может либо собственник помещения, либо член его семьи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 9 декабря до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов.