В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов

Размер компенсации за газификацию домовладений увеличится с 9 декабря. Кроме того, расширится список категорий, претендующих на меру поддержки. Получить компенсацию смогут мобилизованные, контрактники и добровольцы СВО, а также члены их семей.

Соответствующие изменения в краевой закон внесли депутаты ЗСК по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в соответствии с поручением президента РФ.

Размер компенсации с 9 декабря составит не более 100 тыс. рублей. Подать заявление на выплату могут жители, газифицировавшие домовладение после 17 сентября 2021 года. Жители Кубани, получившие выплату в 75 тыс. рублей, смогут получить оставшуюся часть денег, если подтвердят расходы в большем объеме.

Расходы компенсируются в пределах границ участка. Это могут быть затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода. А также на поставку, покупку, установку оборудования и прибора учета.

Заявления на компенсацию можно подать в управление соцзащиты по месту жительства. Подробную информацию по вопросам мер соцподдержки предоставят по телефону 8(800)250-55-03 в будние дни с 09:00 до 18:00. Также консультацию можно получить по телефону 8-800-600-00-00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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