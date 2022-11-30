Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-100-tys-rublej-vyrastet-kompensatsiya-za-gazifikatsiyu-domovladenij
В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Фото unsplash.com

Размер компенсации за газификацию домовладений увеличится с 9 декабря. Кроме того, расширится список категорий, претендующих на меру поддержки. Получить компенсацию смогут мобилизованные, контрактники и добровольцы СВО, а также члены их семей.

Соответствующие изменения в краевой закон внесли депутаты ЗСК по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в соответствии с поручением президента РФ.

Размер компенсации с 9 декабря составит не более 100 тыс. рублей. Подать заявление на выплату могут жители, газифицировавшие домовладение после 17 сентября 2021 года. Жители Кубани, получившие выплату в 75 тыс. рублей, смогут получить оставшуюся часть денег, если подтвердят расходы в большем объеме.

Расходы компенсируются в пределах границ участка. Это могут быть затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода. А также на поставку, покупку, установку оборудования и прибора учета.

Заявления на компенсацию можно подать в управление соцзащиты по месту жительства. Подробную информацию по вопросам мер соцподдержки предоставят по телефону 8(800)250-55-03 в будние дни с 09:00 до 18:00. Также консультацию можно получить по телефону 8-800-600-00-00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: 174 жителя Краснодарского края получили компенсацию за газификацию домов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
  4. В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях