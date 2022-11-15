Кондратьев: 174 жителя Краснодарского края получили компенсацию за газификацию домов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, активнее всего новой мерой поддержки пользуются жители Анапы, Отрадненского, Усть-Лабинского, Лабинского и Динского районов.

Губернатор отметил, что газ бесплатно подводят только до границ земельных участков в населенных пунктах. После этого жители ведут работы за свой счет.

«Работы достаточно затратные, их могут позволить себе не все. Поэтому мы возмещаем часть средств социально незащищенным категориям граждан. 174 кубанца уже получили компенсацию за газификацию домов. Из краевого бюджета на это направили более 12 млн рублей», — добавил глава региона.

Жители могут вернуть деньги, потраченные на проектирование и подключение газопровода, а также строительство или реконструкцию внутренних сетей, установку оборудования и счетчиков.

Компенсацию в размере до 75 тыс. рублей можно получить при условии, если дом газифицировали после 17 сентября 2021 года. При этом выплату могут получить 16 категорий граждан, в том числе ветераны войны и семьи с детьми инвалидами. Подробнее информацию о выплатах можно получить на «горячей линии» 8 (800) 250-55-03, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре более 2 тыс. человек подали заявки на участие в программе социальной газификации.