В Краснодаре более 2 тыс. человек подали заявки на участие в программе социальной газификации

Видео канала «Кубань 24»

Они получат компенсации за приобретенное оборудование, а также за работы на своих земельных участках — проектирование сети, реконструкцию внутреннего газопровода, установку прибора учета.

Сумма выплаты составляет 75 тыс. рублей. Эту материальную поддержку могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, пенсионеры, малоимущие и другие льготные категории граждан.

В краевой столице подвели газ уже к 250 домам. Получить консультацию и задать вопросы по социальной газификации можно по телефонам: 8-800-201-44-04, 8(861) 267-82-58.

Читайте также: в Павловском районе достроили два газопровода общей протяженностью около 5 км.