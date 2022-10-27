В Краснодаре более 2 тыс. человек подали заявки на участие в программе социальной газификации
Общество
27.10.2022 13:18
Они получат компенсации за приобретенное оборудование, а также за работы на своих земельных участках — проектирование сети, реконструкцию внутреннего газопровода, установку прибора учета.
Сумма выплаты составляет 75 тыс. рублей. Эту материальную поддержку могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, пенсионеры, малоимущие и другие льготные категории граждан.
В краевой столице подвели газ уже к 250 домам. Получить консультацию и задать вопросы по социальной газификации можно по телефонам: 8-800-201-44-04, 8(861) 267-82-58.
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