В Павловском районе достроили два газопровода общей протяженностью около 5 км
Газопроводы построили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».
Новые сети протяженностью около 5 км позволят газифицировать более 400 домов.
«В настоящее время администрация сельского поселения готовит документацию на ввод этих объектов в эксплуатацию. Всего на строительство из краевого бюджета выделили 8 млн рублей», — добавил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.
Газопровод протяженностью около 1,5 км подвели по 6 улицам юго-восточного микрорайона, он позволит газифицировать более 100 домов. Еще более 3,2 км газопровода позволят газифицировать почти 300 домов по улицам Туристической, Васильковой, Пшеничной, Тенистой, Раздольной, Осенней, а также в переулки Славянском и Рождественском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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