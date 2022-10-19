В Павловском районе достроили два газопровода общей протяженностью около 5 км

В Павловском районе достроили два газопровода общей протяженностью около 5 км

Газопроводы построили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Новые сети протяженностью около 5 км позволят газифицировать более 400 домов.

«В настоящее время администрация сельского поселения готовит документацию на ввод этих объектов в эксплуатацию. Всего на строительство из краевого бюджета выделили 8 млн рублей», — добавил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Газопровод протяженностью около 1,5 км подвели по 6 улицам юго-восточного микрорайона, он позволит газифицировать более 100 домов. Еще более 3,2 км газопровода позволят газифицировать почти 300 домов по улицам Туристической, Васильковой, Пшеничной, Тенистой, Раздольной, Осенней, а также в переулки Славянском и Рождественском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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