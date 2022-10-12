В Краснодарском крае по программе бесплатной газификации подвели газ к 9,5 тыс. домов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на сегодняшний день заключено более 35 тыс. договоров на догазификацию участков.

На международном форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечивать предоставление субсидий на покупку оборудования для газификации нуждающимся гражданам. Размер выплаты — не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.

«Понимая, что отдельные категории жителей не могут позволить себе дорогостоящие работы, установку оборудования и приборов учета, в сентябре мы утвердили порядок предоставления компенсаций по 16 категориям. В их числе инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас выплачиваем по 75 тыс. рублей, будем и дальше работать в этом направлении», — сказал Вениамин Кондратьев.

Расходы компенсируют в пределах границ участка. В субсидию входят, например, затраты на подключение, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.

Получить компенсацию жители, которые газифицировали участки после 17 сентября 2021 года. Полный список можно узнать в постановлении.

Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию по вопросам мер социальной поддержки можно получить по номеру «горячей линии»: 8(800)250-55-03 в будние дни с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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