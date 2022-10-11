В Туапсинском районе к 209 домам подвели газ по программе бесплатной догазификации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в Туапсинском районе заключили 1 тыс. 272 договора на бесплатный подвод газопровода до границ участков.

Об этом 11 октября рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

«Всего в районе заключили 1 тыс. 272 договора на технологическое присоединение. Газопроводы подвели к 209 земельным участкам. А в 96 домов уже пустили газ. Работы идут по всему краю», — сказал Прошунин.

До конца года газ планируют подвести к еще порядка 396 участков.

В настоящее время в крае заключили свыше 35 тыс. договоров. Более чем к 9,5 тыс. домовладений бесплатно подвели газ до границ участков. Из них свыше 3,5 тыс. домов газифицированы.

Также губернатор Кубани утвердил порядок выплаты компенсации по газификации домов отдельных категорий жителей. Им возместят расходы на работы в пределах границ участка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Геленджике по программе бесплатной догазификации подвели газ к 176 домам.