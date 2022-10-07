В Геленджике по программе бесплатной догазификации подвели газ к 176 домам

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в Геленджике заключили 726 договоров на бесплатное подведение газа до границ участка.

К 176 домовладениям газ уже подвели, в 88 домах топливо запустили. До конца года планируют подвести трубы до границ еще порядка 60 домов.

«Работу в этом направлении ведем на территориях всех муниципальных образований края. Всего заключили более 35 тыс. договоров. Более чем к 9,5 тыс. домовладений бесплатно подвели газ до границ земельных участков. Из них более 3,5 тыс. домов газифицированы. Также губернатор Краснодарского края утвердил порядок предоставления компенсации по газификации домов отдельных категорий жителей. Им будут компенсировать расходы в пределах границ земельного участка», — сказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Пункты приема заявок на социальную газификацию работают во всех районах Кубани. Они действуют в филиалах газораспределительных организаций и на участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Подать заявку также можно через «Госуслуги» и сайты газораспределительных организаций. Кроме того, на Кубани создали сайт с интерактивной картой. Через него можно оставить заявку и узнать актуальную информацию.

Важное условие принятия заявки — наличие правоустанавливающего документа на объект капитального строительства и земельный участок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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