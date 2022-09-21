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В Кавказском районе к 60 домам подвели газ по программе бесплатной догазификации

Общество
21.09.2022 15:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-k-60-domam-podveli-gaz-po-programme-besplatnoj-dogazifikatsii
В Кавказском районе к 60 домам подвели газ по программе бесплатной догазификации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в Кавказском районе заключили 985 договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Газопроводы подвели к 60 участкам, в 45 домов уже поступает голубое топливо.

«Также на днях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил порядок предоставления компенсации по газификации домов отдельных категорий жителей. Им будут компенсировать расходы в пределах границ земельного участка», — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

До конца этого года в Кавказском районе планируют подвести еще примерно к 80 участкам и построить около 3 км газораспределительных сетей.

Всего на Кубани заключили более 35 тыс. договоров в рамках программы бесплатной догазификации. Газопровод подвели к более чем 9 тыс. домам. Почти к 10 тыс. домов бесплатно подвели газ до границ земельных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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