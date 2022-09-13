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В Апшеронском районе по программе догазификации подвели газ к 389 домам

Общество
13.09.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-po-programme-dogazifikatsii-podveli-gaz-k-389-domam
В Апшеронском районе по программе догазификации подвели газ к 389 домам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, всего в Апшеронском районе жители подали более 1 тыс. заявок на догазификацию.

Договоры на технологическое присоединение заключили по 800 заявкам. Газопроводы подвели к 389 участкам, в 218 домах уже появилось голубое топливо. До конца года газ подведут до границ еще около 900 негазифицированных домов Апшеронского района — около 33 км газораспределительных сетей.

Краснодарский край является одним из регионов-лидеров России по реализации программы бесплатной догазификации. Всего в регионе заключили более 34 тыс. договоров. За это время газифицировали более 9 тыс. домов.

Оставить заявку и узнать всю информацию о программе можно на сайте с интерактивной картой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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