В поселке под Краснодаром газифицируют более 850 участков для многодетных семей

В поселке под Краснодаром газифицируют более 850 участков для многодетных семей

Распределительную сеть построили в поселке Лазурном.

Специалисты Краснодаргоргаза построили около 19 км газопроводов высокого и низкого давления и три шкафных газораспределительных пункта. Сейчас формируют техдокументацию для сдачи объекта Ростехнадзору. Подключать участки к газу начнут с середины октября.

Жители поселка могут подать заявку на бесплатную газификацию на официальном портале Единого оператора газификации, во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Краснодар», на газовых участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», на сайте АО «Краснодаргоргаз» и через портал госуслуги.

В Краснодаре в рамках социальной газификации газ подвели к 250 домам. Жители столицы Кубани подали около 7 тыс. 800 заявок на газификацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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