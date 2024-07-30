За два года более 50 тыс. учителей и руководителей прошли обучение на Кубани

Специалисты проходят переподготовку на базе Института развития образования, рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она подчеркнула, что в регионе уделяют серьезное внимание профессиональной подготовке кадров во всех сферах. В рамках повышения квалификации учителя и педагоги приобретают новые навыки, необходимые для работы с детьми.

«В условиях стремительного развития информационных технологий это неотъемлемая часть современного образовательного процесса. Обучение педагогов — это не только необходимость времени, но и важный шаг к профессиональному росту», — написала Анна Минькова в Telegram.

Так, в Краснодарском крае по нацпроекту «Образование» переподготовку прошли уже почти 8 тыс. работников. Это педагоги-психологи, учителя, воспитатели, руководители школ и детских садов.

Кроме того, благодаря проекту «Школа Минпросвещения России» повысить свою квалификацию смогли более 1,7 тыс. заместителей и директоров.

«Также особое внимание уделяем обучению педагогов, которые помогают детям в кризисных ситуациях», — добавила замглавы Кубани.

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