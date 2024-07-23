Анна Минькова рассказала о педагогах, удостоенных звания «Герой труда Кубани»

Региональную награду «Герой труда Краснодарского края» учредили в 2002 году. На сегодняшний день этого звания удостоены уже 247 кубанцев.

Заместитель губернатора Кубани Анна Минькова рассказала в соцсетях о двух педагогах, которых объединяет любовь к профессии. Благодаря своему упорному труду они обе получили медаль «Герой труда Краснодарского края».

«Зырянова Светлана Петровна почти полвека своей жизни посвятила самому благородному делу — воспитанию и обучению детей. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами олимпиад, многие обучаются в престижных вузах страны», — отметила Минькова в своем Telegram-канале.

Светлана Зырянова работала учителем математики в школе № 4 Абинска и разработала авторскую педагогическую технологию обучения. Сейчас женщина на пенсии, но продолжает готовить ребят к ЕГЭ.

«Любовь Васильевна Смирнова — учитель математики гимназии № 14 в Ейске, заместитель директора. Она начала свою педагогическую деятельность в 1977 году со дня основания школы и до сих пор вместе с учениками», — поделилась вице-губернатор.

Ученики Любови Смирновой также часто достигали высших результатов, набирая 100 баллов на ЕГЭ по математике.

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