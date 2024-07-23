Почти 250 человек получили медали «Герой труда Кубани»

Высшую награду региона носят на груди строители, аграрии, работники культуры и настоящие спортсмены.

За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в подготовку спортсменов международного класса наградили сотни заслуженных тренеров. Им вручили медали «Герой труда Кубани».

Воспитанники тренера по самбо Рудольфа Бабояна ― это именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и тренеры мирового уровня. Тренер с почти полувековым стажем научил их заканчивать все схватки идеально и не пасовать. Сегодня Бабоян ― вице-президент Всероссийской федерации самбо. Он награжден за вклад в развитие спорта медалью «Герой труда Кубани».

Знаменитый тренер попал на борцовский ковер не с первого подхода. В юношестве его долго не принимали в секцию самбо, но он смог заставить поверить в него именитых тренеров и уже через год упорных тренировок сумел одолеть в схватке на чемпионате своего же наставника.

«Когда борешься на чемпионатах России, на мировой арене, помогает очень его поддержка. Только взгляд на него кинь, он такого заряда глазами дает, что понимаешь ― надо рвать», ― делится мастер спорта по самбо Эдуард Мурадян.

Спортсменов высокого полета воспитывают и в Ейске. Лучших батутистов тренирует семья Запорожченко ― знаменитая спортивная династия в третьем поколении. На почетном месте дома у заслуженного тренера России Олега Запорожченко и символы пяти Олимпиад, куда они с супругой — тренером по прыжкам на батуте Лидией отправляли своих спортсменов. Среди них чемпион мира Александр Русаков, который впоследствии стал зятем Олега Гавриловича.

«Наша регистрация была исключительно в субботу только после тренировки. Следующая тренировка была после регистрации», ― рассказывает заслуженный мастер спорта России, дочь Олега Гавриловича Запорожченко — Ольга Русакова.

В детской спортивной школе имени Олега Гавриловича Запорожченко уже четвертый десяток лет готовят спортсменов высокого уровня. Отсюда вышли многие чемпионы по прыжкам на батуте.

Олег Запорожченко ― почетный мастер спорта Советского Союза и России. Выступал в четверке с легендами кубанского спорта Виктором Нарыковым и Виталием Дубко, трижды становился чемпионом РСФСР. Недавно в большой спортивной семье, где все награды не уместятся на огромном диване, отметили пополнение в копилке наград. Олегу Гавриловичу присвоили звание «Герой труда Кубани».

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