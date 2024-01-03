За два дня в Краснодарском крае от фейерверков пострадали 17 человек
В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи напомнили, что новогодние каникулы — время повышенного травматизма.
Большинство из пострадавших от фейерверков и петард – дети.
Заведующий детским травмотологическим отделением краевой БСМП Леонид Новак напомнил родителям, что при использовании фейерверков и петард важно обезопасить себя и близких. Необходимо соблюдать следующие меры:
— Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах;
— Не давать пиротехнику детям;
— Не бросать горящие петарды в людей и животных;
— Не держать горящую петарду долго в руках;
— Не приближайтесь к горящей петарде или фейерверку ближе, чем на 5-10 метров;
— Не носить пиротехнику в карманах;
— Не разбирать петарды, хранить их только в упаковках;
— Если петарда не сработала — не пытаться проверить ее или поджечь фитиль еще раз.
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