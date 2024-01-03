За два дня в Краснодарском крае от фейерверков пострадали 17 человек

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи напомнили, что новогодние каникулы — время повышенного травматизма.

Большинство из пострадавших от фейерверков и петард – дети.

Заведующий детским травмотологическим отделением краевой БСМП Леонид Новак напомнил родителям, что при использовании фейерверков и петард важно обезопасить себя и близких. Необходимо соблюдать следующие меры:

— Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах;

— Не давать пиротехнику детям;

— Не бросать горящие петарды в людей и животных;

— Не держать горящую петарду долго в руках;

— Не приближайтесь к горящей петарде или фейерверку ближе, чем на 5-10 метров;

— Не носить пиротехнику в карманах;

— Не разбирать петарды, хранить их только в упаковках;

— Если петарда не сработала — не пытаться проверить ее или поджечь фитиль еще раз.

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