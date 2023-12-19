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Петарда взорвалась в руках жительницы Абхазии, пострадавшую доставили в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/petarda-vzorvalas-v-rukah-zhitelnitsy-abhazii-postradavshuyu-dostavili-v-sochi
Петарда взорвалась в руках жительницы Абхазии, пострадавшую доставили в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Женщина была доставлена в Гагрскую ЦРБ вечером 14 декабря. Она сообщила врачам, что в ее руках взорвалась петарда.

Позднее в местных пабликах распространилось видео, запечатлевшее момент взрыва петарды. В больнице женщине оказали первую помощь. После этого врачи приняли решение транспортировать пациентку в Россию.

Ее госпитализировали в Сочи. В настоящее время информация о состоянии здоровья женщины не поступала, сообщает «Sputnik Абхазия».

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