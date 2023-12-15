За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины вечером 15 декабря атаковали территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С 20:30 до 22:30 над территорией Республики Крым средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 26 украинских БПЛА.

Российские военные пресекли попытку террористической атаки со стороны киевского режима, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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