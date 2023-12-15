Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-dva-chasa-nad-krymom-sbili-26-ukrainskih-bespilotnikov
За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников
Фото t.me/mod_russia

Вооруженные силы Украины вечером 15 декабря атаковали территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С 20:30 до 22:30 над территорией Республики Крым средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 26 украинских БПЛА.

Российские военные пресекли попытку террористической атаки со стороны киевского режима, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Читайте также: жителей Краснодарского края призвали не снимать беспилотники и работу систем ПВО. Публикация работы системы ПВО в соцсетях может раскрыть противнику расположение техники Вооруженных сил РФ. Это грозит новым атаками на гражданские и военные объекты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях