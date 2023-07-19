В Сочи водителя BMW арестовали на 5 суток за дрифт на перекрестках

Нарушение правил дорожного движения полицейские выявили через камеры видеонаблюдения на дорогах.

Оказалось, что 23-летний парень без водительского удостоверения на автомобиле BMW устроил дрифт с выездом на встречку на нескольких перекрестках.

По мнению полицейских, своими действиями молодой человек не только создал угрозу безопасности дорожного движения и повредил разметку, но и выразил явное неуважение к обществу. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

Дрифтера задержали и доставили в отдел полиции Центрального района для привлечения к административной ответственности. Суд назначил ему арест на 5 суток, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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