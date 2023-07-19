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Агрессивная женщина на Lexus грубо нарушила ПДД и нахамила водителю в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnaya-zhenshhina-na-lexus-grubo-narushila-pdd-i-nahamila-voditelyu-v-sochi-video
Агрессивная женщина на Lexus грубо нарушила ПДД и нахамила водителю в Сочи. Видео

Инцидент произошел накануне в Дагомысе. Полицейские уже установили личность нарушительницы.

Очевидцы выложили в соцсети видео, на котором видно, как женщина на автомобиле Lexus перестраивается со встречной полосы с нарушением правил дорожного движения, создавая аварийную ситуацию, а затем начинает конфликтовать с водителем другого автомобиля. Она вышла из иномарки и грубо оскорбила девушку.

«При проверке по оперативным учетам водитель транспортного средства был установлен и привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Кроме того, полицейские установили, что водитель Lexus ранее не уплатила в срок штрафы за административные нарушения. За это ее также привлекли к административной ответственности.

Нарушительницу доставили в суд для принятия процессуального решения. За нарушение ПДД ей грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Читайте также: пассажир автобуса напал на женщину из-за просьбы отойти в Сочи, его ищет полиция. Инцидент произошел 18 июля в одном из автобусов в городе-курорте.

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