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За дискредитацию армии в проповедях оштрафовали архиепископа РосПЦ в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-diskreditatsiyu-armii-v-propovedyah-oshtrafovali-86-letnego-arhiepiskopa-v-krasnodarskom-krae
За дискредитацию армии в проповедях оштрафовали архиепископа РосПЦ в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Архиепископа неканонической Российской православной церкви Виктора Пивоварова оштрафовали на 40 тыс. рублей.

По данным суда, 86-летний мужчина дискредитировал ВС РФ в здании церкви.

«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в тексте судебного акта Славянского городского суда.

Что конкретно заявил священник — в материалах дела не уточняется, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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