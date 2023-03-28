За дискредитацию армии в проповедях оштрафовали архиепископа РосПЦ в Краснодарском крае
Происшествия
28.03.2023 15:32
Архиепископа неканонической Российской православной церкви Виктора Пивоварова оштрафовали на 40 тыс. рублей.
По данным суда, 86-летний мужчина дискредитировал ВС РФ в здании церкви.
«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в тексте судебного акта Славянского городского суда.
Что конкретно заявил священник — в материалах дела не уточняется, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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