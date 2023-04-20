За демонстрацию символики экстремистских организаций в соцсетях женщину арестовали на 5 суток в Сочи
Соответствующие материалы на страницах в соцсетях 31-летней приезжей выявили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ, находились в открытом доступе. Кроме того, под размещенными в соцсетях фотографиями обнаружили надпись на английском, которая в переводе является установленным приветствием экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории России.
На женщину составили два административных протокола за возбуждение ненависти либо вражды, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
Центральный районный суд Сочи признал подозреваемую виновной в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Ее приговорили к административному аресту на срок пять суток, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
Читайте также: за выкрикивание лозунга экстремистской организации на посту ДПС на 15 суток арестовали жителя Сочи.
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
- В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей