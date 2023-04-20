За демонстрацию символики экстремистских организаций в соцсетях женщину арестовали на 5 суток в Сочи

Соответствующие материалы на страницах в соцсетях 31-летней приезжей выявили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ, находились в открытом доступе. Кроме того, под размещенными в соцсетях фотографиями обнаружили надпись на английском, которая в переводе является установленным приветствием экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории России.

На женщину составили два административных протокола за возбуждение ненависти либо вражды, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Центральный районный суд Сочи признал подозреваемую виновной в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Ее приговорили к административному аресту на срок пять суток, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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