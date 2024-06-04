За четыре месяца ВРП Краснодарского края вырос на 3,2%

Об этом сообщил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев во время пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию региона и итогам реализации нацпроекта «Производительность труда».

Так, за январь–апрель этого года рост валового регионального продукта Кубани оценили на уровне 103,2%, сказал глава профильного министерства. По его словам, при сохранении нынешней динамики экономика Краснодарского края может стать пятой в России, обогнав Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Динамика промышленности за четыре месяца составила 101,7% в связи со снижением объемов нефтепереработки на 27,5%. При этом импортозамещающие отрасли, такие как производство напитков, транспортных средств и оборудования, кожи и изделий из кожи, одежды демонстрируют хорошие показатели. Высокие темпы отмечены в строительстве, оптовой торговле и всех секторах потребительского рынка», — отметил Алексей Юртаев.

Также виден рост пассажиропотока на автомобильном и железнодорожном транспорте, в том числе благодаря увеличению на 10% турпотока на кубанские курорты.

Из-за увеличения числа логистических комплексов и распределительных центров в регионе наблюдается рост оборота организаций оптовой торговли. Сейчас он составляет 125,4% на фоне 111,3 % годом ранее.

Алексей Юртаев подчеркнул, что в 16 муниципалитетах Кубани темпы роста базовых отраслей экономики — от 123,4 до 228%. В лидерах по этому показателю Новопокровский, Северский, Крымский, Апшеронский и Кущевский районы.

Кроме того, глава минэкономики отметил позитивную динамику в плане повышения уровня жизни населения и состояния рынка труда. По его словам, средняя месячная зарплата в регионе превышает 61 тыс. рублей, а уровень регистрируемой безработицы — не более 0,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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