В Краснодарском крае 315 компаний оптимизируют производства в рамках нацпроекта

На Кубани нацпроект «Производительность труда» реализуют с 2019 года. К нему присоединились сельхозпредприятия, строительные, транспортные и торговые компании, а с 2024 года и представители туриндустрии.

В министерстве экономики региона подвели финансовые итоги по внедрению бережливых технологий на производстве. Так, за 5 лет общий экономический эффект от нацпроекта достиг 88 млрд рублей.

«Ключевая цель нацпроекта — помочь предприятиям перестроить внутренние процессы и начать работать более эффективно, используя те же ресурсы. Мы видим, что этот результат был достигнут благодаря внедрению методик и инструментов бережливого производства. Некоторые компании смогли сократить расходы, другие увеличили объем продаж и выручку», — подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Глава ведомства добавил, что повышение производительности труда положительно влияет не только на конкретные предприятия, но и на социально-экономическое развитие всего края.

Сейчас на Кубани 315 компаний оптимизируют свою работу в рамках нацпроекта. Их общая годовая выручка превышает 1 трлн рублей, а общее число сотрудников — 73 тыс. человек. Также благодаря нацпроекту удалось восполнить кадровый дефицит в 41,9 тыс. человек.

Кроме того, Кубань находится на первом месте в России по числу обученных руководителей в рамках образовательной программы «Лидеры производительности». За 5 лет такую подготовку прошли 560 топ-менеджеров.

Компании, желающие присоединиться к нацпроекту «Производительность труда», могут подать заявку на этом сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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