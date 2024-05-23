Новороссийский Зерновой терминал на 15% ускорил разгрузку благодаря нацпроекту

На Новороссийском Зерновом терминале завершилась реализация основного этапа нацпроекта «Производительность труда».

На предприятии за 6 месяцев оптимизировали участок приемки зерна с железнодорожного транспорта и перераспредели операции в цикле выгрузки и устранения потерь в процессе. В результате время выгрузки зерна сократилось на 15%. Благодаря внедрению бережливых технологий, в первом квартале годе на терминале разгрузили 13,5 тыс. вагонов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам и.о. министра экономики Краснодарского края Данила Богданова, Новороссийский зерновой терминал является одним из крупнейших стивидорных предприятий в стране.

«Полученный опыт бережливого производства поможет максимально эффективно использовать потенциал предприятия так, чтобы все работало как часы. Кроме того, послужит важным стимулом для тиражирования лучших практик на остальные бизнес-процессы терминала», — добавил и.о. министра экономики региона.

На терминале ранее реализовали проект операционных улучшений на автомобильной приемке зерна.

«Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда помогли внедрить лучшие практики бережливого производства, которые уже реально работают в других компаниях, в том числе на предприятиях АПК. В результате нашей работы терминал смог выйти на другой качественный уровень перевалки», — рассказал управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

Новороссийский Зерновой Терминал входит в «Деметра-Холдинг». Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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