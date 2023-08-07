По данным на 8:00 7 августа на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района перед пунктом досмотра стояли 200 автомобилей.

К 9:00 со стороны Тамани очередь выросла до 526 машин. Время ожидания досмотра составляем около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным «Яндекс Карты» на 9:35, длина автомобильного затора перед мостом достигает почти 7 км.

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