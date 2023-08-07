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За час очередь из машин перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла почти в 3 раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-chas-ochered-iz-mashin-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-vyrosla-pochti-v-3-raza
За час очередь из машин перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла почти в 3 раза
Фото Яндекс Карты

По данным на 8:00 7 августа на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района перед пунктом досмотра стояли 200 автомобилей.

К 9:00 со стороны Тамани очередь выросла до 526 машин. Время ожидания досмотра составляем около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным «Яндекс Карты» на 9:35, длина автомобильного затора перед мостом достигает почти 7 км.

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