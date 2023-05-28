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За благоустройство зеленых зон по нацпроекту в Армавире проголосовали 36,5 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-blagoustrojstvo-zelenyh-zon-po-natsproektu-v-armavire-progolosovali-36-5-tys-chelovek
За благоустройство зеленых зон по нацпроекту в Армавире проголосовали 36,5 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Армавира

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля. Оно завершится уже на днях — 31 мая.

В Армавире в этом году в рейтинговом голосовании представлены общественные территории: парк «Северный» на улице Лунина и две зеленые зоны: на улице Шоссейной и в поселке Заветном.

Больше всего голосов жители Армавира пока отдали за парк «Северный» — 24 тыс. 677. За зеленую на улице Шоссейной проголосовали 6 тыс. 931 человек, а за территорию в поселке Заветном — 4 тыс. 934 человека.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках нацпроекта продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

Читайте также: за благоустройство территорий по нацпроекту в Геленджике проголосовали почти 15 тыс. человек. В городе-курорте для голосования доступны две общественные территории: на улице Островского, 146 и на улице Свердлова, 8.

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