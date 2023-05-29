За благоустройство территорий по нацпроекту в Анапе проголосовали почти 35 тыс. человек

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля. Оно завершится через два дня — 31 мая.

Анапа выдвинула на голосование три общественных территорий. На данный момент в голосовании в общей сложности приняли участие 34 тыс. 569 человек.

Лидером в настоящее время является общественная территория в селе Юровка на улице Садовой, 256Г — за нее отдали голоса 16 тыс. 203 человека. На втором месте территория в хуторе Красном в районе улиц Придорожной, Тупиковой и Мира — 11 тыс. 125 голосов. Общественная территория в селе Джигинка на улице Советской, 155 набрала 7 тыс. 252 голоса.

Принять участие в голосовании могут все желающие на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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