За аферы с муниципальной землей на 15 млн рублей будут судить двух жителей Анапы

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег в отношении двоих жителей Анапы в возрасте 39 и 74 лет.

По данным следствия, в конце 2020 года злоумышленники подыскали свободные участки земли в хуторах Красный Курган, Песчаном и Лиманном, предоставили сотруднику Росреестра поддельные постановления главы Приморской сельской администрации от 1994 года и приобрели права собственности на эти участки.

Затем аферисты легализовали похищенную землю. Ущерб муниципальному бюджету Анапы составил более 15 млн рублей.

Возбудили уголовное дело, расследование уже завершили. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: подрядчики похитили более 206 млн рублей при строительстве школы в Сочи.