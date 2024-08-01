Подрядчики похитили более 206 млн рублей при строительстве школы в Сочи

Факт хищения и нецелевого расходование бюджетных денег, выделенных на строительство школы в рамках нацпроекта «Образование», выявила прокуратура города-курорта во время проверки соблюдения бюджетного законодательства.

Установили, что при исполнении контракта на строительство школы руководство фирмы-подрядчика и других привлеченных хозяйствующих субъектов под видом услуг по вывозу и транспортированию грунта использовало фиктивные документы, а также допустило нецелевое использования аванса. В результате подрядчики незаконно завладели бюджетными деньгами в размере более 206 млн рублей.

На основании материалов проверки прокуратуры возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, с использованием лицом своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с недобросовестных подрядчиков ущерба. На имущество ответчиков наложили аресты. Суд иск удовлетворил, после этого по одному из исков в бюджет вернули более 25 млн рублей. Расследование дела находится под контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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