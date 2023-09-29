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Подрядчика будут судить за аферу при монтаже светильников в школах Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchika-budut-sudit-za-aferu-pri-montazhe-svetilnikov-v-shkolah-krasnodara
Подрядчика будут судить за аферу при монтаже светильников в школах Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, директор строительной компании при выполнении контракта на монтаж осветительного оборудования установил в двух общеобразовательных учреждениях Краснодара светильники дешевле заявленной стоимости. Злоумышленник указал в актах выполненных работ ложную информацию о цене оборудования. Ущерб городскому бюджету превысил 2,3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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