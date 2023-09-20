На Кубани будут судить подрядчика за аферу на 9 млн рублей при ремонте школы

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Курганинского района, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор управляющей компании заключил муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в одной из школ станицы Старокорсунской. Он внес в акт приемки заведомо ложную информацию об объеме выполненных работ, количестве потраченного стройматериала и стоимости. В том числе злоумышленник сфабриковал отчеты об устройстве сетей отопления, водоснабжения и канализации, однако эти работы не выполнялись. Ущерб бюджету города превысил 9 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемого на общую сумму около 9,4 млн рублей наложили арест.

Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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