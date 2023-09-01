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Директора стройфирмы из Геленджика будут судить за хищение 28 млн рублей при капремонте

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktora-strojfirmy-iz-gelendzhika-budut-sudit-za-hishhenie-28-mln-rublej-pri-kapremonte
Директора стройфирмы из Геленджика будут судить за хищение 28 млн рублей при капремонте
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Геленджика, которого обвиняют в хищении имущества с использованием служебного положения, направили в суд.

По версии следствия, в октябре 2022 года директором ООО «Стройгранд» под предлогом выполнения работ по благоустройству дворов многоквартирных домов похитил деньги, выделенные из бюджета города.

Кроме того, мужчина, являясь единственным учредителем и гендиректором ООО «Аргоника», под предлогом выполнения работ по капремонту в Геленджике, Крымске и Крымском районе, похитил средства Фонда капремонта многоквартирных домов, завысив сведения о стоимости выполненных работ. Общая сумма ущерба превысила 28 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Геленджикский городской суд. В последующем все работы выполнила другая организация.

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