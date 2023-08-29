Экс-директора управляющей компании в Краснодаре осудили за присвоение 9 млн рублей коммунальных платежей

Приговор по делу о присвоении денег и использовании служебного положения в отношении бывшего директора УК 28 августа вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным суда, с 2017 по 2021 года директор управляющей компании частично переводил деньги по договорам об оказании коммунальных услуг из платежей, поступающих от жителей. Всего злоумышленник присвоил более 9 млн рублей.

Суд назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы условно и 1 млн рублей штрафа. В пользу поставщиков коммунальных услуг взыскали более 7 млн рублей для покрытия имущественного вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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