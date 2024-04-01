За аферу с поставкой музыкальных инструментов будут судить бизнесменов на Кубани

В полиции Кубани завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих жителей Краснодара в возрасте 29 и 30 лет, которых обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина со своей сообщницей заключили госконтракт на поставку музыкальных инструментов в образовательные учреждения края. Злоумышленники ввели в заблуждение руководителей школ и поставили заказчикам рояли и пианино, не соответствующие заявленным требованиям. Всего злоумышленники совершили 7 подобных преступлений. Ущерб составил около 14 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму около 30 млн рублей. На время следствия мужчина находился под стражей, его сообщница — под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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